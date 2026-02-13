連日の寒さに負けず、故障者ゼロで終えた１次キャンプ。ドラフト１位の竹丸や新加入の則本、新外国人らが話題になる中、確かな存在感を示した選手をスポーツ報知巨人担当が「宮崎キャンプＭＶＰ」として選出した。

豪快かつ、圧巻だった。両翼１００メートルのサンマリンで行われた１０日のフリー打撃。坂本が左足を高々と上げた豪快なフォームで快音を連発し、スタンドをどよめかせた。４９スイングで左中間席中段への特大弾を含むサク越え１１本。「（練習用の）ボールが飛ぶからね」と慢心はないが、阿部監督は「ここ数年にない、いい動き」と仕上がりの早さに目を細めた。

１月の自主トレ中から体を動かしてタイミングを取る「動」の構えにシフトチェンジ。１０日の最終クールからヘッドを投手側に倒す手の動きは小さくした一方で、足を高く上げる構えは「継続すると思うよ」。２０１０年代の若手時代を思わせるアグレッシブな新フォームで、実戦にも臨むことになりそうだ。

キャンプ初日の１日は、まだ辺りが薄暗い午前７時過ぎに野手一番乗りで施設入り。ウェートルームで汗を流した。先乗り自主トレ中から、ベテラン組では丸とともに居残りの常連だった。その姿勢にも「今年はさらに『やらなきゃいけないな』という気持ち」という決意がにじみ出ている。（巨人野手担当・内田拓希）