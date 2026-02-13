＜姫路シラサギROCK FES＞、Psycho le Cému、氣志團、PENICILLIN、lynch.生出演の事前番組を配信決定
＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。Psycho le Cému、氣志團、PENICILLIN、lynch.のメンバー生出演による事前番組が、2月16日20時よりニコニコ生放送で配信されることが明らかとなった。
番組にはPsycho le Cémuと豪華ゲスト陣が集結。フェスへの想いや関係性トーク、ライブ映像を交えながら、最新活動を深掘りする特別番組として届けられる。Psycho le Cému、氣志團、PENICILLIN、lynch.は＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞DAY1の出演者だ。
■番組『＜姫路シラサギROCK FES 2026＞開催記念特番【DAY1】Psycho le Cemu、氣志團、PENICILLIN、lynch.のメンバー生出演！』
放送日時：2月16日(月)20時〜
視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349843862
タイムシフト視聴期間：2026年3月29日(日)23:59まで
※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するにはニコニコプレミアム会員のご登録が必要です。
■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞
【DAY1】
3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ
【DAY2】
3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA
▼チケット
一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
指定席：\12,000-
※お一人様4枚まで
※学割あり
※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応
当日券\14,000-
購入リンク：https://l-tike.com/shirasagirockfes/
■＜Psycho le Cému presents ライバルズ＞
▼2026年
2月07日(土) 東京・Veats渋谷
vs 0.1gの誤算
2月08日(日) 東京・Veats渋谷
vs シン・三毛猫病院
2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
vs wyse
3月01日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
vs PENICILLIN
open17:00 / start17:30
▼チケット
スタンディング \8,800-
※ドリンク別
※お一人様4枚まで
当日券 \9,900-
関連リンク
◆Psycho le Cému オフィシャルサイト
◆Psycho le Cému オフィシャルTwitter
◆Psycho le Cému オフィシャルTikTok
◆Psycho le Cému オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Psycho le Cému オフィシャル ニコ生 チャンネル
◆Psycho le Cému オフィシャルFCサイト