フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞の村主章枝さん（４５）が、テレビ出演を報告した。

１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新。とある番組のホームページをリンクで貼り付けた。

その番組とは、フジテレビ系で１３日放送の「あの金どこいった？」（金曜・午後９時）。俳優の草ナギ剛とタレントのホラン千秋がＭＣを務める番組の第２弾。かつて大金を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人に直撃取材し、転身や復活に迫るドキュメントバラエティー。村主さんは石田純一、オスマン・サンコン、城咲仁、はんにゃ川島らとともにゲストとして登場するという。

村主さんと言えば「氷上のアクトレス」と呼ばれた独自の世界観を持ち、多くの国際大会で活躍。２０１４年に引退した。その後は米ラスベガスで振り付けや子供たちを指導。昨年のテレビ番組では映像制作のプロデューサーに転身したと報告し、激変ぶりが話題に。

自身のＳＮＳでは１月２３日に「ダラスに移ってから２０２６年最初の撮影がダラススターズのメインの練習場でありました。日本の番組の撮影で、今回は私の生徒も出演させていただきました。放送は２月予定です。詳しい情報が分かり次第、改めてお知らせしますので、ぜひ楽しみにしていてください」と投稿し、「カワイイ」「フーミンナイス」「元気そう」「放送楽しみ」「ワクワクがたまらない」などの声が寄せられていた。