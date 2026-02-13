◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦し、延長の末に７−１０で敗れた。開幕戦のスウェーデンに続く敗戦で、通算０勝２敗となった。次戦は日本時間１４日に、同１位のスイスと対戦する。

スキップの吉村紗也香は「前半、自分のところでフィニッシュ（得点）できなかった。後半は粘りながら、１試合目よりいい形になってきている」と振り返った。サードの小野寺佳歩は、２連敗スタートにも「私たちはここからが強い。気持ちを切り替えて、次のスイス戦に挑みたい」と前を向いた。吉村も「最後、私がフィニッシュ（得点）できれば、複数点取れる形はできている」と、自らの復調を願っていた。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦となっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。