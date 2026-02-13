ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。ファンは、表彰式で小林が受け取った逸品の扱いに注目。熱視線を送っていた。

赤いジャケットから、可愛い白い顔がのぞいた。表彰式で、2022年北京五輪でのノーマルヒル金、ラージヒル銀に続く3つ目のメダルを受け取った小林。メダルと共に手渡された大会マスコットのオコジョ「ティナ」のぬいぐるみは、右ポケットに収めていた。

前回の北京では、同じくメダル獲得時に受け取ったパンダのマスコット「ビンドゥンドゥン」をビブスの胸元に入れてインタビュー対応。話題を呼んでいただけに、今回も注目していたファンが多かったようだ。「Viessmann FISスキージャンプ ワールドカップ」公式Xが写真を投稿すると、ファンからコメントが殺到している。

「ビンドゥンドゥンも粋な飾り方してましたが今回のティナちゃんも可愛くポッケに入れてる」

「今回はポッケにイン」

「ポケットにティナ可愛い」

「マスコットをどこに入れてくれるかなってひそかに気になっていたけど今回は右ポケットだったね〜」

「ぬいぐるみの扱いがThe小林陵侑だった」

「陵侑さん、ぬいはポケットへ」

「ポッケのティナさんがしがみついてるみたいで可愛い」

小林は今大会の男子ノーマルヒルでは8位。14日（同15日）に行われるラージヒルでさらなるメダル獲得に挑む。



（THE ANSWER編集部）