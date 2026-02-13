〈「それが本当につらかった」国際結婚への偏見に苦しんだセツ…朝ドラ『ばけばけ』のモデル・小泉八雲が妻を守るためにとった“驚きの行動”〉から続く

小泉八雲と妻・セツをモデルにしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。松江の没落士族の娘と、アメリカからやってきた新聞記者。言葉も文化も異なる2人が、互いを慈しみ合い、怪談の世界を紡いでいく姿は多くの視聴者を魅了している。

そんな本作で、2人を凌ぐほどの人気を誇っているのが、吉沢亮演じる錦織友一だ。錦織のモデルと考えられる西田千太郎もまた、八雲の無二の親友であった。だが、八雲と西田の友情には、悲しい結末が待ち受けていた。

八雲とセツのひ孫で、小泉八雲記念館の館長を務める小泉凡氏が語った『セツと八雲』（朝日新聞出版）より、5回にわたって抜粋。今回は、八雲と西田が過ごした"最後の夏"のエピソードを紹介する。（全5回の5回目）



来日して7年目…帝国大学の講師に抜擢された小泉八雲

1896（明治29）年9月、八雲は帝国大学文科大学（現在の東京大学文学部）に英文学の講師として招かれました。来日してから7年目、大きな転機になります。

八雲は神学校を中退し、高等教育機関で学ぶ機会はありませんでした。当時、日本で唯一の帝国大学に採用されたのは異例の抜擢です。

こういう機会を得られたのは、ほどなく帝大総長になった教育者、外山正一（1848〜1900）が八雲作品の愛読者だったからでしょう。英国や米国への留学経験があり、八雲とも英語でやりとりしています。文部大臣にもなった人物でした。

たしかに八雲は帝大に採用されるには十分な学歴ではありませんでしたが、若い頃からたいへんな読書家でした。最高学府の教壇に立っても不足のない知識と力を備えていたと思われます。

一時期、フランスで神学校に通っていた経験があって仏語が堪能で、専門家が太鼓判を押すほど、フランス文学の英訳をきちんとこなせました。米国で新聞社に勤めながら、フランスのボードレール作品の英訳を手がけたこともあります。後の『怪談』につながる再話文学『中国霊異談』といった本の刊行も、こつこつとこなしてきました。

前にもふれましたが、来日第一作『知られぬ日本の面影』のインパクトがありました。米国の後、英国などでも出版され、評判は欧州にも広がってゆきました。物書きとしての実績は、やがて申し分ないものとなってゆきます。

34歳で亡くなった“親友”西田千太郎との別れ

ただ、八雲は諸手を挙げて帝国大学講師になったわけではありません。

セツはこう回想しています。

〈〈神戸から東京に参ります時に、東京には三年より我慢むつかしいと私に申しました。ヘルンはもともと東京は好みませんで、地獄のようなところだと申していました。東京を見たいというのが、私のかねての望みでした〉（『思ひ出の記』）〉

そんな気構えでしたから、後になると、「あなたの見物がすみましたら田舎に参ります」とよく言ったものでした。ともあれセツに東京暮らしをさせることが、上京に際しての八雲の目的でした。かねて歌川広重の錦絵にあこがれていたセツです。江戸、東京の風情にひかれていました。

なによりセツは、大都市の匿名性を好んでもいました。地方では当時たいへん珍しかった外国人の妻として心ない視線にさらされることもありました。大都会ならあまり目立たずに暮らしてゆけますから。東京育ちの僕にもそれは分かります。

帝大講師への転身を前に、出雲に帰省して夏の2カ月を過ごしています。出雲大社を再び訪ね、近くの稲佐の浜で遊びました。

八雲は3歳にもなっていなかった一雄を海辺に連れだし、セツが「かわいそう」ととめるのも聞かず、まずは海面に浮くことを覚えさせようとしました。でも、小さな波も怖がる幼子です。八雲はいらだち、

「あなた日本男児ないですか！」

としかりとばしたそうです。泳ぎの名人でもあり、それに日本国籍を取ってまもない八雲でしたから、日本男児の理想みたいなものを胸に抱いていたのかもしれません。

ちなみに、この稲佐の浜は旧暦10月10日に、全国の八百万の神々をお迎えする地として知られています。このことから出雲地方では10月を神無月ではなく神在月と呼んでいます。現代でもこの頃の出雲は秋の行楽シーズンと重なって、とてもにぎわいます。

そして結核を患っていた親友、西田千太郎と会えたのは、この夏が最後になりました。半年ほど後に34歳の西田は妻と4人の子を残し、他界します。

「あのような善い人です、あのような病気参ります、ですから世界むごいです」

八雲は悲嘆に暮れました。

（小泉 凡／Webオリジナル（外部転載））