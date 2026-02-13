「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子ハーフパイプ・決勝」（１２日、リヴィーニョ・スノーパーク）

１回目の試技で大きなアクシデントに見舞われた韓国の崔ガオン（１７）が３回目の試技で圧巻のパフォーマンスをみせ、９０・２５点をマーク。大逆転で金メダルを獲得した。３連覇を狙ったクロエ・キム（米国）は銀メダルに終わった。スノーボード種目で韓国が金メダルを獲得するのは史上初。

「まだ信じられないです。これが私の夢だったので、夢が叶ってうれしい」と夢見心地で語った崔。試合後は１回目の壮絶な転倒で負傷。「膝がひどく痛くて意識が朦朧としていました」と明かした。膝に痣ができ、足を引きずる状態に。涙も流し「ここで諦めた方がいいかもしれない。もう無理だ」とも思ったという。一時は大会サイトで棄権も表示された。それでも「頭の中で『続けろ、続けろ』という声が聞こえた。それが私を前進させました。技に集中しました。何も考えず、技のことだけに集中しました」と再びスタート地点に立って、競技を続けた。「最初に転倒した時に諦めなきゃいけないのかと思った。しかし、歯を食いしばって頑張りました。足にエネルギーが戻ってきた。もう１度トライしようと思い、競技に戻った。怪我さえ大丈夫なら私は大丈夫と思った」と語った。

試合では今季３勝でＷ杯ランク１位の優勝候補。３連覇を狙うクロエ・キムの後継者“ネクスト クロエ・キム”と呼ばれる新星をまさかの悪夢が襲った。１回目２本目のエアでパイプのリップと呼ばれる飛び出し部分に激突。その後、頭から雪面にたたきつけられ、動けなくなった。会場は音楽が止まり、騒然となった。救急隊員が駆けつけた後もしばらく動けない状態が続いたが、なんとか立ち上がり、自力で滑り降りると、会場からは拍手が起こった。その後、救護ルームに入り、治療が施された。

その後、大会公式サイトで２回目以降の棄権の表示が出たが、取り下げて、足を引きずりながらもスタート地点に立ち、２回目をスタート。最初のエアで転倒となった。ただ、会場は大歓声に包まれた。

そして３回目に奇跡が起こる。５本のエアをすべて成功させる魂のパフォーマンス。演技後は涙を浮かべ、得点表示を待つと、首位にたつ９０・２５点が表示され、会場は騒然となった。

３連覇が目前に迫っていたクロエ・キム（米国）の夢を打ち砕いた。

優勝が決まった瞬間、崔は涙。チーム関係者にもみくちゃにされた。