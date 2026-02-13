¥í¥·¥¢·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬F-16¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡ÖÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¡×¤Ë ÃÏ¾å¤«¤é·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë
¡Ö·âÄÆ¤Î·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¡×¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É24¡×¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡¢Æ±¹ñ¤ÎF-16ÀïÆ®µ¡¤¬¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥·¥ã¥Ø¥É¡×¤ò·âÄÆ¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥í¥·¥¢·³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤¬F-16¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡ÖÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö
¡Ö¥·¥ã¥Ø¥É¡×¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ç¥ë¥¿Íã¤Î¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÅÔ»Ô¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤ËÂçÎÌÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ã¥Ø¥É¡×¤¬¶õÃæ¤ÇÆÍÁ³ÇúÈ¯¤·¡¢Ä¾¸å¤ËF-16¤¬Èô¤Óµî¤ëÍÍ»Ò¤òÃÏ¾å¤«¤éÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£F-16¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖM61¡×¥Ð¥ë¥«¥óË¤¤Ç·âÄÆ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ºòÇ¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó5Ëü5000µ¡¤ÎÊÒÆ»¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¸øÉ½¡£¥í¥·¥¢·³¤¬Ìµ¿Íµ¡¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÀïÁè¸¦µæ½ê¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¥¤¥é¥óÀ½¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥«¥é¡¼¥ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿··¿¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥²¥é¥ó5¡×¤òÅêÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤Î¡Ö¥²¥é¥ó5¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¾åÌÜÉ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶õÃæÌÜÉ¸¤Ë¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·Þ·â¥É¥í¡¼¥ó¤äÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤òÁÀ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Î²þÎÉ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
