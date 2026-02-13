空気をきれいにする瞬間もおしゃれに。ブルーエアの新型空気清浄機は丁寧に暮らす人にこそ勧めたい

就寝時に突然の咳や止まらないくしゃみで目が覚めてしまったこと、ありませんか？ しっかりと部屋の掃除をしているのに鼻がムズムズ＆喉がカサカサ。帰宅時に衣服に着いてきたPM2.5やウィルス？ それともホコリやカビなどのハウスダスト？ 体調不良につながる懸念材料はさまざまですが、さすがに夜中となると掃除は難しいもの。そんなときにボタンひとつで手軽に使える空気清浄機はありがたい存在です。

実は、空気清浄機は日中使うだけでなく質の良い睡眠や爽やかな目覚めをサポートするツールとしても有効なのをご存じでしょうか。布団や枕から舞い上がったホコリなどが空気環境を改善。さらに、寝起きの部屋に充満しがちな加齢臭をはじめとするイヤ〜なニオイの予防にも。

▲「Mini Restful 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」

新たに新調するなら、Blueair（ブルーエア）から発売される「Mini Restful 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」（2万7500円）はいかがでしょう。機能性はもちろん、インテリアとの調和も含め違和感なく寝室に溶け込む1台です。

「Mini Restful 空気清浄機 and Sunrise Clock SC9i」は心地良い眠りと空気環境を整えるスリープコレクションより登場する新作。ベッド横のサイドテーブルに置けるミニサイズで、空気清浄に加え目覚まし時計としても使えます。

小さい筐体には粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合した空気清浄技術“HEPASilent テクノロジー”を搭載。前述のアレルゲンを含む0.1μmまでの有害物質を99.97％除去してくれます。もちろん、睡眠中にかいた汗によるニオイや気になるペット臭などの対策にも効果的です。

空気清浄とニオイ対策に加え、心地良い目覚めをサポートする「サンライズクロック」機能も注目ドコロ。アプリ経由で設定した起床時間の約15〜30分前から日の出のようにゆるやかに変化するライトが点灯。自然な光の変化で日の出を再現。“Midnight Rain”や“Bird Songs”など全11種の自然の音やメロディでやさしく心地良い目覚めを導いてくれます。

もちろん寝室に設置するからこその静音設計で、ナイトモード運転時は最小運転音の21dB。眠る前のまどろみタイムに使える暖色系3段階の「ムードライト」でベッドサイドのライトとしての活用も。またUSB Type-Cポートも装備。タブレットやスマホ充電も可能です。なお推奨フロア面積は約8畳（適用床面積12畳）。

▲「Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i」

さらに「Blueair 2-in-1 Pro 加湿空気清浄機 DH5i」（8万5800円）も同時発売。こちらは空気清浄と加湿機能の両方が叶う1台です。「Mini Restful」と同様に空気清浄機能として“HEPASilent テクノロジー”を搭載。霧を出さない気化式を採用し360度全方向に水蒸気を放出し満遍なく加湿します。

特筆すべきは“DermaSense スキンモード”により、自動で加湿量を調整してくれるところ。快適とされる湿度40〜60%を目安に、ベタつかず乾燥しすぎない心地良い肌環境作りをサポート。なお、8段階の自動制御で滑らかな湿度管理もしてくれます。

なお、天面から水が注げるため水の補給もスムーズ（タンクへの直接給水もできます）。水位の確認も天板のアイコンで可能なうえ、タンク自体は食洗機で洗えるので手入れもラクチンです。ポンプにはUVライト搭載で細菌の繁殖も抑えてくれます。

なお、空気清浄適用床面積は〜40畳。加湿適用床面積はプレハブ洋室が〜40畳、木造和室は〜24畳です。この春は欲しい機能と部屋のサイズに合わせた空気清浄機を選んで、安眠を手に入れましょう。

