老舗店主が明かす“寝具業界の真実”

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「超割引の布団」に飛びつく人が背負う“体への借金”

「通常価格10万円の高級羽毛布団が、本日限りで3万円！」

テレビの通販番組やお正月の初売りチラシで、このような謳い文句を目にしたことはないでしょうか？ 司会者の甲高い声と共に紹介される「衝撃の割引率」。多くの人がそのお得感に心躍らせ、電話を手にとります。

しかし、創業から289年続く寝具店の12代目として、私はあえて断言します。「半額」や「本日限り」といった言葉に飛びつく人ほど、実は『眠れない夜』を買わされている――それが、寝具業界の不都合な真実なのです。

「大幅値引き」が実現できる唯一のカラクリ

まず、冷静に考えてみてください。寝具というのは、原材料費や縫製の手間といった「原価」が極めて高い商品です。良質な羽毛、肌触りの良い側生地、熟練の職人による縫製。これらを適正に積み上げれば、たとえ大量購入してボリュームディスカウントを得られたとしても、本来、大幅な値引きができるような利益構造にはなり得ません。

では、なぜ彼らは「7割引」で売ることができるのか。理由はシンプルです。「最初からその値段に見合った中身しか入っていない」か、あるいは「見えない部分の質を極限まで落としている」からです。

購入した当初は、空気を含んでふかふかに感じるかもしれません。しかし、安価な素材は耐久性がありません。数カ月もすればボリュームはなくなり、冬の寒さを防げなくなる。結果、毎年買い替える羽目になるか、「布団なんてこんなものか」と質の低い睡眠に甘んじることになるのです。

「安物買いの銭失い」とはよく言いますが、寝具における安さは金銭的な損だけでなく、睡眠の質を下げるという「体への借金」であることを忘れてはいけません。

寝具は「オーダースーツ」と同じである

もう一つ、大量販売されている寝具には大きな罠があります。それは「万人向け」に作られているということです。「誰にでも合います」という言葉は、裏を返せば「本当は誰にも適合していない」ということにもなりかねません。

本来、寝具とはオーダースーツのような存在であるべきです。身長、体重、筋肉の付き方、および寝ているときの姿勢。これらは指紋のように一人ひとり異なります。私がこれまでに1万人以上の寝姿勢を測定してきた経験から言えば、既製品の枕やマットレスが「たまたまシンデレラフィットした」という人は、極めて稀です。

それなのに、なぜ市場には大量販売の既製品が溢れているのか。答えは簡単で、そのほうが「売る側にとって都合がいいから」です。在庫管理がしやすく、大量生産でコストも下がる。業界は長年、「体に合うか」よりも「売りやすいか」を優先して商品を作ってきました。そのシワ寄せが、消費者の「朝起きた時の腰の痛み」や「取れない疲れ」として表れているのです。

私たちが「セールをしない」と決めた理由

私たちの店では、派手なバーゲンセールや二重価格表示は一切行いません。値引き競争に参加した瞬間、コストを削るために素材のランクを落とし、手間を省かなければならなくなるからです。それは、289年続いてきたのれんに対する裏切りであり、何よりお客様の健康に対する裏切りだと考えています。

その代わり、私たちは手間をかけます。一人ひとりの寝姿勢を測定し、体圧分散データを確認し、その人の体に最適な硬さと高さを1ミリ単位で調整する。この工程には確かに時間もコストもかかります。しかし、そうして仕立てた寝具で眠ったお客様からは、「朝の目覚めが人生で初めて変わった」という言葉を驚くほど高い確率でいただきます。

寝具選びの本質とは？

寝具は、人生の3分の1という長い時間を預ける、いわば「生命のインフラ」ともいえます。その日の疲れを癒やし、翌日の活力を養うための充電器を、たまたま見かけた「本日限りのセール品」で済ませてしまって本当に良いのでしょうか？

安さに飛びつく前に、一度立ち止まって考えてみてください。あなたが本当に欲しいのは「安い布団」ですか？ それとも「質の高い明日」ですか？

それが、私たちが老舗として伝え続けなければならない、寝具選びの本質なのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。