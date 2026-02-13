「骨折してたらしい…」ホワイトらスノボー重鎮たちが愕然となった“衝撃の事実”　平野歩夢の予選出場に相次いだ賛辞「本当に感銘を受ける」【冬季五輪】

五輪会場に姿を見せ、選手たちの滑りを楽しんだホワイト氏(C)Getty Images

満身創痍とも言える状態でのライドに、重鎮たちも感激しっぱなしだ。

世界的に大きな注目を集めたのは、現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選に出場した日本の平野歩夢だ。

2022年の北京五輪王者でもある27歳だが、状態は最悪と言っても過言ではなかった。

五輪前最後の実戦となったスイスでのワールドカップ（ラークス）で、激しく転倒。ボードが折れるほど打ち付けられた歩夢は顔面から出血し、右骨盤など複数個所の骨折。松葉づえや車いすの生活を強いられた。

それでも「戻れる可能性が1％でもあるならば、ここ（五輪）で滑りたい」と不屈の闘志で辿り着いた檜舞台で歩夢は舞った。1回目の試技で83.00点をマークすると、2回目には85.50点を記録。7位で予選突破を決め、五輪連覇の偉業に望みを繋いだ。

この日、前回銀メダルのスコッティ・ジェームズ（オーストラリア）が叩き出した最高点は94.00点。その差を考えれば、金メダル獲得、ひいては連覇の道は険しいと言える。それでも渾身の滑りを披露した歩夢には、スノーボード大国アメリカでも賛辞が相次いだ。