【サウジカップ】連覇がかかるフォーエバーヤングは6番ゲートから
現地時間2月14日（土）にサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で行われるサウジカップ（G1）の出馬表が発表された。
●サウジカップ（G1）
第9レース 1800メートル（ダート）
日本時間2月15日（日）2時40分（現地時間2月14日（土）20時40分）発走予定
※JRA発売レース
・出走予定JRA所属馬
サンライズジパング（牡5・栗東・前川恭子厩舎）
フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人厩舎）
ルクソールカフェ（牡4・美浦・堀宣行厩舎）
馬番：1
バニシング
せん6・57kg・A．アルファライディ
D.ジェイコブソン
ゲート番：3
馬番：2
ビショップスベイ
牡6・57kg・J.アルバラード
B.コックス
ゲート番：9
馬番：3
フォーエバーヤング
牡5・57kg・坂井瑠星
矢作芳人
ゲート番：6
馬番：4
ハキート
牡5・57kg・M.バルザローナ
S.アルジェナド
ゲート番：2
馬番：5
ルクソールカフェ
牡4・57kg・J.モレイラ
堀宣行
ゲート番：10
馬番：6
ムハリー
せん4・57kg・R.フェレイラ
A.アルシダラニ
ゲート番：13
馬番：7
ネバダビーチ
牡4・57kg・I.オルティスJr.
B.バファート
ゲート番：7
馬番：8
ナイソス
牡5・57kg・F.プラ
B.バファート
ゲート番：12
馬番：9
ラトルンロール
牡7・57kg・J.ロザリオ
K.マクピーク
ゲート番：11
馬番：10
スターオブワンダー
牡5・57kg・C.オスピーナ
S.アルジェナド
ゲート番：5
馬番：11
サンライズジパング
牡5・57kg・O.マーフィー
前川恭子
ゲート番：1
馬番：12
サンダースコール
せん7・57kg・D.タドホープ
M.アルムラワ
ゲート番：14
馬番：13
タンバランバ
せん6・57kg・J.ドイル
H.アルジェハニ
ゲート番：8
馬番：14
アミーラトアルザマーン
牝4・55kg・R.ムーア
S.アルハラビ
ゲート番：4