「ドジャース・ネーション」公式Xが反応

肉体の仕上がりが早くも注目を集めている。ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、キャンプ地アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを実施。青のトレーニングシャツ越しにも分かる胸板の厚みに、ファンからは「胸筋やばい」「目がクギヅケ」といった声があがり、話題となっている。

2月上旬から始動している大谷は、13日（同14日）のバッテリー組キャンプインを前に連日の調整。この日もスタッフやナインが見守る中で汗を流した。体にぴったりとフィットしたシャツははちきれんばかりで、鍛え上げられた上半身が際立っていた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）に写真を投稿し、「Never skip chest day（これぞ、胸トレを一切欠かさなかった証拠だ）」と紹介。筋トレ界隈で知られるミームを添え、その肉体美を称えた。手術のないオフを過ごし、例年とは異なる調整過程も注目される。

SNSでは反響が拡大。「筋肉やばいなぁ大谷さん、また進化してんの」「なんか大谷またマッチョマンになってねえか？」「胸筋やばい」「胸筋に目がクギヅケ」「Oh my god」といったコメントが並び、進化を続ける肉体に視線が集中していた。（Full-Count編集部）