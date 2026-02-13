連日の寒さに負けず、故障者ゼロで終えた１次キャンプ。ドラフト１位の竹丸や新加入の則本、新外国人らが話題になる中、確かな存在感を示した選手をスポーツ報知巨人担当が「宮崎キャンプＭＶＰ」として選出した。

より一層、頼もしさが増したように映った。昨季自己最多＆チームトップ１１勝の山崎伊織投手（２７）は宮崎キャンプを「充実した１２日間」と総括した。最終日もブルペン入りし、意図的にギアチェンジしながら実戦想定の５８球。最後の「よしっ！」の一声に、順調な調整ぶりがにじんだ。

２２歳のルーキーからチーム最年長３７歳の田中将まで、若手と実績組が融合した今春の１軍メンバー。そこに今年から３５歳の則本が加入した。連日、活気にあふれた投手陣。その雰囲気を作っていた一人が背番号１９だった。「僕は全然（何も）」と謙遜するが、プロ１４年目の則本からは「新しいチームで不安もあった中、伊織だったりがすごく雰囲気良くやってくれた。そこにうまく溶け込めた。ウェルカムな感じがすごくうれしかった」と感謝された。

３年連続２ケタ勝利で貯金７を作っても、昨年はリーグ３位。１人の力ではペナントを制すことができないと知った。立ち居振る舞いもエース格へと成長している６年目の右腕。「チーム一丸となって勝つために頑張っていきたい。沖縄に行って、もっと磨いて、野球を突き詰めて、１年間戦い抜ける土台をつくって挑みたい」。誰もが認める柱へとなりつつある。（投手担当・堀内啓太）