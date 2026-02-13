◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場の１６歳・清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８４・００点の４位だった。「悔しいっていう思いが一番あるんですけど。こんなにもお客さんがいる大会が初めてだったのと、家族だったり親戚が大会に見に来てくれることがあんまりない。みんなが見に来てくれた大会で、ランを一応決められたことは良かったかなと思います」とはにかんだ。

１、２回目は転倒。後がない最後の３回目の前に、母から「絶対にできるから、自信を持ってやってね」とＬＩＮＥが来ていた。「それがすごい力になった」とエネルギーに変え、ダブルコーク１０８０（縦２回転、横３回転）の大技を決めきった。わずかに１点表彰台までは届かなかったが、今大会中は常に「ワクワク」した気持ちだった。

冬季五輪の日本女子で２２年北京五輪ビッグエア銅の村瀬心椛の１７歳を更新する年少記録更新とはならなかったが「スタート前もずっと笑顔で、自分が一番楽しんでやれたんじゃないかなって思っています」と笑顔。「小さい頃から目指してきたところでメダルに一歩届かなかったっていうのは悔しいですけど、でもこの悔しさをバネに、次も目指そうと思っているので、五輪もですし、もっとこれからの大会も全部、もっと上を目指して頑張りたいなと思っています」と力強く話した。

◇清水 さら（しみず・さら）

▽生まれとサイズ ２００９年１１月１２日、滋賀・大津市生まれ。１６歳。１５４センチ。

▽競技歴と学歴 両親の影響で４歳からスノーボードを始め、小学５年で全日本選手権を初制覇し、日本女子最年少でプロ資格を取得。２４年ユース五輪で銀。同年、Ｗ杯初参戦にして２戦目で初優勝。２５年２月冬季アジア大会優勝。同３月世界選手権は初出場で銀。昨春に京都・平安女学院高に入学。

▽得意、苦手科目 得意＝英語「周りの子たちより海外に行っているので」苦手＝数学

▽ＪＫライフ 平安女学院高１年生で、学校近隣の京都・河原町に出て「友達とプリクラを撮ったり、タピオカを飲んだり」

▽好物 すしで「サーモンが一番です」