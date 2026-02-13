◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場の１６歳・工藤璃星（りせ、ＴＯＫＩＯインカラミ）は８１・７５点の５位に入った。冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪ビッグエアを当時１７歳で銅の村瀬心椛（ここも）の最年少記録の更新を狙ったが、もう一歩届かなかった。工藤は「決めきれなくて悔しいんですけど、楽しむってことはできたのでよかったなと思います」と振り返った。

初の五輪に緊張は「しないんじゃないかなと思ったんですけど、いざ五輪と意識してスタートラインに立つと、ドキドキという気持ちはありました」と語った。ただ、「夢だった五輪の実感が湧いてきて、やっぱ五輪って違うなと思って楽しめました」と充実感をにじませた。

再び始まる４年間には「五輪っていう場所で滑れたことがこれから自分の自信になったし、これを機に成長できるなと思って、どこまで成長できるか楽しみになった」と胸を躍らせ、「きっと楽しいことばかりじゃない４年間になるとは思うんですけど、それでもこうやってチャレンジしたいって思える競技に出会えて、まずは良かったなって思ってますし、４年後に向けて、死ぬ気でガンガン頑張りたいと思います」と言葉に力をこめた。

◇工藤 璃星（くどう・りせ）

▽生まれとサイズ ２００９年８月２８日、札幌市生まれ。１６歳。身長１５３センチ

▽競技歴と学歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２２年、２３年ジュニアオリンピック杯冬季大会で連覇。２３年全日本選手権では史上最年少１３歳で優勝。２４年冬季ユース五輪金。２４〜２５年季からＷ杯に参戦し、２５年１２月に２位に入るなど表彰台は計２度。２５年世界選手権４位。通信制の開志創造高１年生

▽ルーティンの特徴 ＦＳ１０８０（腹側に回す横３回転）とキャブ１０８０（逆スタンスで同）のつなぎが武器。

▽好きな音楽 人気バンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの「ライラック」。Ｋ−ＰＯＰも好きで、お気に入りは女性４人組のＢＬＡＣＫＰＩＮＫ

▽好きな科目 理科「人の筋肉や内臓の勉強に興味がある」