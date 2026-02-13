スイスホテル南海大阪で味わうリンツ尽くし 期間限定の余韻

スイスホテル南海大阪で開催中の｢ハーティーアフタヌーンティー with リンツチョコレート｣に行ってきました。スイスにルーツを持つホテルと、1845年創業のリンツが出会い、チョコレートの魅力を存分に楽しめる内容です。甘さに偏りすぎず、セイヴォリーや紅茶とのバランスも良く、最後まで心地よく味わえるアフタヌーンティーです。

スイス発2ブランドが生む特別な時間



2026年2月1日から4月30日まで、スイスホテル南海大阪6階｢ザ・ラウンジ｣にて、期間限定のアフタヌーンティーが開催されています。

2024年に初開催され好評を博した企画の第二弾です。今回もリンツのクーベルチュールを贅沢に使用しています。

テーマは｢Hearty｣です。一品一品に心がこもり、満足感のある構成でした。

難波駅直結という立地も魅力で、ショッピングやお出かけの合間にも立ち寄りやすいです。

リンツチョコを堪能できるスイーツ

スイーツは全7種です。すべてにリンツチョコレートが使用されています。

・ダークチョコレートプリンとパッションフルーツのジュレ

・ストロベリーパフェ

・ベイリーズとミルクチョコレートのブリュレ

・ホワイトチョコレートとラズベリーのマカロン

・ストロベリーとヨーグルトのムース

・柚子とホワイトチョコレートの生キャラメル

・ダークチョコレートとオレンジのアイスクリーム

チョコレートの甘さだけでなく、フルーツの酸味や香りがバランス良く組み合わされています。

重くなりすぎず、最後まで食べやすい構成だと感じました。

甘さを引き立てるセイヴォリー



セイヴォリーは全4種で2種にもリンツチョコレートが取り入れられています。甘いメニューの合間に楽しめる内容で食事としての満足感もあります。

甘さと塩味のコントラストがあり、アフタヌーンティー全体の完成度を高めています。

・アボカドケークサレ チョコレート風味

・ミルクチェリー ドライ無花果 生ハムのピンチョス

・チリコンカン トルティーヤチップ

・シュリンプカクテル サンドウィッチ

スコーンと希少な紅茶も楽しめる



スコーンは2種類です。

・プレーンスコーン

・ミルクチョコレートとヘーゼルナッツのスコーン

外は軽く、中はしっとりとした食感でした。チョコ入りは香ばしさが印象的です。

ドリンクはディルマの｢ティーメーカー・シリーズ｣のティービュッフェです。日本未発売の最高級ラインを、日本で唯一楽しめる点も大きな魅力です。

落ち着いた雰囲気の｢ザ・ラウンジ｣



柔らかい色調のインテリアが印象的な「ザ・ラウンジ」。ゆったりとくつろげる空間が広がっています。

アフタヌーンティーはもちろん、季節のデザートやドリンクも楽しめます。友人とのティータイムや、自分へのご褒美時間にもぴったりです。

ご褒美にもおすすめのアフタヌーンティー

注文特典として、リンドール2個入りのプチギフトが付いてきます。

リンツチョコレートの上質さを生かしつつ、甘さと食事感のバランスが取れた内容でした。チョコレート好きの方はもちろん、甘いものが重く感じやすい方にもおすすめです。

期間限定の特別なアフタヌーンティーで、心ほどける時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

基本情報

ハーティーアフタヌーンティー with リンツチョコレート

期間：2026年2月1日(日)～2026年4月30日(木)

場所：スイスホテル南海大阪 6階 ザ・ラウンジ

時間：11:00～18:00

料金：1名様 6,900円

電話：06-6646-5004（直通）

※ディルマ ティービュッフェ付き(2時間制)