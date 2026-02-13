【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ロッキーズに加入した菅野智之が１２日（日本時間１３日）、アリゾナ州スコッツデールの球団施設で入団記者会見に臨み、「チームの力になりたい。去年よりもいい成績を出す自信はある」と意気込みを語った。

背番号は１１に決まった。

契約が決まったのは、わずか２日前の今月１０日だった。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表「侍ジャパン」に選ばれている菅野は、「そんなに焦りはなかった。ＷＢＣも控えていしたし、順調に調整はできていたので。とはいえ、こうやってキャンプが始まる前に決まったので、ほっとした」と安堵（あんど）の表情を見せた。

巨人からオリオールズに移籍したメジャー１年目の昨季、３０試合に登板して１０勝１０敗、防御率４・６４だった。１５７回を投げて３３本塁打を浴びており、「１年間を振り返った時に、（本塁打の）半分とは言わないけど、けっこうな数は防げたんじゃないかなと思う。そこら辺も頭に入れた上で、しっかりここまで準備してきている」と巻き返しを誓った。

約３週間後に開幕が迫ったＷＢＣに向けては「その準備もしっかりしてきたし、本当に責任のあるポジションなので、しっかり結果を残せるように頑張っていきたい」と語った。

この日はバッテリー組のキャンプ初日。菅野は真新しい背番号１１のユニホームに袖を通し、キャッチボールや守備練習、短距離ダッシュなどで汗を流した。