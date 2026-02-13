OBに打たない裏ワザをプロが伝授！ティーショットの成功率が上がるコツ

コースマネジメントでは、どこに注目すれば良いのか。着眼点を福住プロと奥山プロが解説します！

フェアウェイの端に対して「平行」に立つとイヤなサイドを消せる

片側にＯＢや池があるなど、視覚的にプレッシャーのかかるティーショットは、基本的にはティーイングエリアの危険ゾーンから遠いサイドに立って、フェアウェイの端を「平行」に真っすぐ狙うのがオススメです。

こう立つことで、ＮＧサイドでも広く見えて視覚的な安心感を得やすく、ミスした場合のマージンも大きくとれます。ティーアップする前に、ティーイングエリアの右と左に立って、視界のチェックを行なう習慣をつけましょう。

ＮＧサイドを避けるように対角線に立つと、狙うラインが斜めになって、その延長線が林や別のＮＧゾーンになりやすい。反射的にそこを避けて、球が曲がったり逆球が出やすくなってしまいます。

イヤなゾーンの反対側のフェアウェイと平行に立つ

基本はNGゾーンの反対側に立ってフェアウェイを広く使うことで、ミスしてもNGゾーンに届かない状況を作る。あまりにも違和感が強い場合はあきらめて、思い切って番手を下げる選択を。

フェアウェイを広く使えるので安心して振れます！

右のNGゾーンから遠い左サイドに立つことで、ミスした場合の保険になる。最悪、左へのミスは許容する覚悟をもとう。

【Point！】左右両方から見てみて安心なほうに立つ

構える前にティーイングエリアの左右両方から景色を見て、安心感のあるほうに構える習慣をつけよう

右サイドに平行もアリ

左NGの場合は右サイドにティーアップ。スライサーにとっては恐怖感があるが、ある程度、右へのミスは許そう。

【×】”斜め”に構えると反応で思わぬミスが出る

コースを対角線に使って｢斜め｣に構えると、ターゲットに真っすぐ構えるのが難しくなる。スイングにも、ミスを誘発する悪い反応が出やすくなってしまう。

「立ち位置」と見ず「ティーの高さ」でナイスオン！

ティーの高さ

ボールをクリーンに打てるくらい（写真左）が通常だが、スコア100前後の人は、１センチ程度浮かせるのがオススメ(写真中)。地面とボールの間の”許容範囲”を広げることで打ちやすくなる。ただし「高すぎ」(写真右)るとフェースの上っ面に当たり、飛距離を大幅にロスしてしまうのでNG。

２クラブレングス以内まで後方に下がることもできる。ティーマーク付近は、打つ人が多くライが荒れがち。芝がキレイに残っているうしろのエリアがオススメだ。

【編集部コメント】

福住プロのティーイングエリアの使い方は、シンプルかつ即効性のある考え方で、ティーショットの成功率が上がる、OBを打ってしまうことも大きく減りました！奥山プロのパー3でのティーアップの高さも、ヘッドの入射角が自然に変わるのでオススメです！

いかがでしたか？ コースマネジメントに迷ったら、このレッスンを参考にしましょう！

福住尚将

●ふくずみ・なおゆき／1978年生まれ、東京都出身。大学卒業後、ツアープロへの道を進み、現在は会社経営とアマチュアレッスンのコーチ、競技出場の選手と、3つの顔をもつビジネスマンプロゴルファーとして活動。

奥山ゆうし

●おくやま・ゆうし／1983年生まれ、埼玉県出身。日本大学ゴルフ部卒業後、2010年のプロテストに合格。レッスン動画を配信しているSNSの登録者数は22万人を突破。