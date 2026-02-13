九州の農業生産基盤は今後も縮小の一途をたどる。必要な食料を安定して供給するには、農地整備から担い手確保まで多様な手段で対処しなくてはならない。

九州経済調査協会が「食・農の未来」と題した九州経済白書をまとめた。農業生産額で全国の2割を担う食料基地・九州の将来像を考える手掛かりになる。

農家の高齢化などで耕地面積は40年余りで3割減り、農業経営体は20年前の半数以下になった。2050年の耕地面積は20年比で4割減の34万ヘクタール程度となる見込みだ。

白書によると、非常時に全ての食料を国内で賄う場合、最低限の生産力を維持するには約13万ヘクタールの耕地と約5600法人の農業経営体が足りない。食料安全保障の観点からの問題提起である。

白書は主に三つの処方箋を示した。（1）意欲ある農業経営体への農地集約（2）ITや人工知能（AI）を活用したスマート農業の普及（3）多様な働き手の確保−だ。

九経調が農業法人にアンケートしたところ、5年前と比べて経営面積を拡大した経営体は半数を超え、増収増益の経営体では7割に達した。

規模拡大の意欲は強い。農地集約で効率化が見込める地域では、所有者の協力が得やすい環境整備が欠かせない。

大分県の取り組みが参考になりそうだ。県が関係機関と調整してまとまった農地を確保し、用排水施設や農道を公共事業で整備している。営農指導も手厚く、法人の参入を後押ししている。

生産性を高めるスマート農業はもっと浸透させたい。

ドローンによる農薬散布や農地管理、自動運転農機の導入が進む一方、データの活用は途上だ。生産から加工、流通、販売まで各段階のデータを共有できれば、需給を平準化する生産計画に役立つ。

担い手の確保は長年の課題だが、容易に解決しない。九州ではこれまでも、特定技能など多くの外国人材を農業現場で受け入れている。それでも従事者の減少ペースに追いつかない。

人材確保の新たな手段として、農作業請負会社や農業アルバイトのマッチングアプリが活用されている。農業と福祉の連携、休暇を利用した都市住民の農作業のような短時間就農も、食料生産への理解を深めるきっかけになる。

多様な人が参画するようになれば、開かれた産業へとイメージも変わるだろう。

九州の主産業である農業の持続可能性を高めるには、生産基盤の強化だけでなく、環境との調和も意識したい。

九州は有機農業が盛んで、とりわけ熊本県は環境配慮型農業の先進地である。農地を潤す地下水を保全するため、早くから化学肥料や農薬を減らしてきた。

こうした地域の強みを伸ばしつつ、激甚化する気象災害から農業を守る対策に知恵を絞りたい。