大分県が12日に発表した2026年度一般会計当初予算案は総額7300億5800万円で、前年度当初比3・9％の増加となり過去最大となった。物価高対策に力を入れ、関連経費は前年度当初比で約3倍となる87億4500万円を計上。市町村によるプレミアム商品券の発行支援（27億2100万円）、中小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）総合支援（1億27万円）などで、佐藤樹一郎知事は「喫緊の課題であり、やれることをしっかり取り組みたい」と語った。

「安心」「元気」「未来創造」を3本柱に据えた県長期総合計画の推進を目指し、予算特別枠「おおいたビジョン加速枠」では各課からアイデアを募り、133事業に33億9900万円を確保した。

「安心」分野では、防災対策の高度化を目指す。南海トラフ巨大地震の発生に備え、応急仮設住宅の候補地での概略設計費（8260万円）を計上した。「元気」分野では、農林水産業の推進などに力を入れる。酷暑対策に取り組む農家への助成（6084万円）などをつけた。

「未来創造」分野では、交通ネットワークの充実や魅力ある学校づくりなどに予算を充てて取り組む。中津市と日田市を結ぶ地域高規格道路「中津日田道路」の建設には34億7千万円を計上し、早期の完成を目指す。

歳入のうち県税は企業の好調な業績を反映し、過去最大となる1488億円。歳出は、人件費などの義務的経費が前年度当初比4・4％増の3472億9651万円。投資的経費は同3・1％減の1445億2562万円となった。（中野剛史）