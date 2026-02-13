壱岐海上保安署は12日、転覆した漁船から乗組員3人を救助したとして、長崎県壱岐市郷ノ浦町の遊漁船船長吉井計（はかる）さん（58）と、東京都在住の大学4年、八代舜太郎さん（23）に感謝状を贈った。

同署などによると、1月19日午後、辰ノ島（同市勝本町）で釣り中の八代さんを、吉井さんが遊漁船で迎えに行く途中、2キロほど先で黒煙が上がる漁船を目撃した。事故なら一人での救助は困難と判断した吉井さんが、八代さんを遊漁船に乗せて現場へ向かうと、漁船は転覆していた。

わずかに海面に出た船底にしがみつく乗組員3人に、吉井さんが船底に乗るよう指示。遊漁船の船首を漁船の船底に近づけると、3人は自力で遊漁船に乗り込んだ。この間、八代さんが118番。乗組員は漁船の僚船に引き継がれたという。3人にけがはなかった。

吉井さんは「転覆はテレビでしか見たことがない。海面にはロープなどが散乱していたので用心しながら近づいた。人命救助に役立ち安心した」、八代さんは「人の死が迫っているのを感じて恐怖を覚えたが、船長が冷静に対処してくれた。無事に助かってよかった」と話した。（野田範子）