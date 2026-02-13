被爆80年を節目に、教職員とともにこれからの平和教育を見つめ直すイベントがこのほど、長崎市平野町の長崎原爆資料館ホールであった。長崎大核兵器廃絶研究センター（RECNA）の中村桂子准教授が教職員ら約120人の前で講演し、「若者が、自分たちには現状を変える力があると自信を持つようになることが大事だ」と話した。

1月15日にあったイベントでは、中村准教授が「10年先を見据えた課題と展望」をテーマに現在の平和教育について講話した。

昨秋に市内の小、中学校教諭に向けて行った意識調査の結果を紹介。平和学習実施に当たっての難題は「教員の多忙さ」に続き、「授業内容に関するアイデア不足やマンネリ化」が多かったと説明した。

その上で「世界情勢が厳しさを増す中、子どもたちからは『自分の国を守るためなら戦争も必要か』などと、より難しい質問も投げかけられる。新しい問いに対して創造的な授業ができているかと悩む教員も多いのでは」と話した。

持続可能な平和学習のためには、各学校で進められている「対話型授業」の重要性を改めて強調。「考えが異なる人とも互いを尊重して建設的な対話を行い、納得できる合意点を見つける。平和教育を通じて早い段階から学ぶべきだ」と話した。

市教育委員会は、各校の平和学習の事例を指導案化して共有したり、市内の教員や研究者など人材をつなげたりできるプラットフォームの設置を目指すと報告した。（高平路子）