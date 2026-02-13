旧日本兵が戦地で書いた文集を紹介する企画展「戦地で作ったガリ版戦記」が、兵士・庶民の戦争資料館（福岡県小竹町御徳）で開かれている。武富慈海館長は「生の声を聞き取って戦争の真実に触れてほしい」と来館を呼びかける。

文集は8冊。いずれも武富さんの父親で初代館長の登巳男さん（故人）が編集した。1942〜44年、登巳男さんが所属していた旧陸軍航空隊の隊員が、戦死した仲間への思いや戦地での体験についてつづっている。

始まりは部隊が初めて戦死者を出したとき。登巳男さんの上官が追悼文集を作ろうと発案した。隊員全員が「戦友の死を弔いたい」「生きた証しを残してあげたい」と寄稿した。

「戦死を美化しない」という決まりのもと、夜な夜な作文や詩など思い思いの方法でしたためたという。登巳男さんは文集で、亡くなった仲間に向けて句を詠んでいる。「一握の骨と変りし戦友の自爆の様を偲びて通夜す」

企画展は28日まで。午後1時半〜5時開館。水、木曜は休館。入場無料で事前予約が必要。武富さん＝090（6897）8134。

（瓜生毬乃）