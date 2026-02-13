元副知事の新人平田研氏（58）と2期目を目指した現職大石賢吾氏（43）の接戦となった長崎県知事選。本紙が期日前投票の期間や投票日に行った出口調査で大石氏の政治資金問題について尋ねたところ、投票行動に「影響した」「少し影響した」を合わせると全体の5割弱に、「影響しなかった」「あまり影響しなかった」の合計は5割となった。

同問題は前回2022年の知事選を巡るもので、大石氏は政治資金規正法違反容疑で告発され、長崎地検が不起訴処分（嫌疑不十分）とした。

調査では、「少し」を含めて影響があるとした層の8割弱が平田氏に投票した。佐世保市の女性（70代以上）は「（大石氏の）印象が悪くなった」と話した。

「あまりない」を含む影響なしと答えた層では6割近くが大石氏に投票した。「議会でしっかりと説明した」（長崎市の70代以上の男性）などの声があった。

優先すべき政策を10個の選択肢から最大三つまで選択してもらったところ、「景気や雇用」が全体の6割弱で最も多かった。両候補が強く訴えた九州新幹線西九州（長崎）ルートのフル規格整備の早期実現について、優先すべきとの回答は全体の2割で関心は低調だった。「人口減少対策」や「教育や子育て」はそれぞれ3割弱にとどまった。

調査は島原や諫早、壱岐、長与など8市町で行い、200人が回答。多様な声の聞き取りを目的とし、無作為抽出で民意を把握する世論調査とは異なる。