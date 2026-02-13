演奏家を囲むように間近で上質な音楽が楽しめる室内楽定期演奏会が21日、直方谷尾美術館（福岡県直方市殿町）で開かれる。九州交響楽団の団員らで構成する「福岡発弦楽四重奏団」が出演。九州に拠点を置く演奏家を起用し、ホールではなく美術館を会場とすることで、サロンのように演奏家との一体感が楽しめる。

市内の市民団体「かんまーむじーく のおがた」の主催で61回目。クラシック音楽を地域に根付かせ、聴衆の「聴き手」としての育成にもつなげようと、弦楽四重奏を中心に2010年から演奏会を開いている。

今回は、21年度に始まった福岡発弦楽四重奏団の育成プロジェクトの第5弾。九響の佐藤仁美さん（バイオリン）、貞国みどりさん（同）、猿渡友美恵さん（ビオラ）と、元九響の原田哲男さん（チェロ）の4人が、ハイドン、ラヴェル、ブラームスの弦楽四重奏曲の楽曲を奏でる。

「カルテットを育てるようであり、実はお客さんの意識を育てる演奏会のシリーズ」。実行委員長の渡辺伸治さん（65）は、プロジェクトの趣旨を説明した上で「海外や中央から借りてくるのではなく、成長の喜びを一緒に分かち合い、自分たちの子どものように思ってもらえたら」と語る。

午後4時半開場、同5時開演。入場料3500円、学生1800円（当日各500円増し）。未就学児入場不可。予約、問い合わせは渡辺さん＝090（2078）5319。

（片岡寛）