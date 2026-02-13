鹿島・太良地域の多良岳山麓などで栽培されたミカンを紹介する「樹上完熟みかんPOP UPイベント」が4日、佐賀県嬉野市嬉野町の老舗温泉旅館「和多屋別荘」で始まった。「一番おいしい状態」を見極めて収穫したミカン5品種を販売するほか、自分だけの一杯を作る「みかんジュース体験」なども楽しめる。

多良岳の山麓は果樹園芸が盛んで「オレンジベルト」と呼ばれる。ミカンはスーパーなどで販売される場合、輸送などの時間が考慮されるために「完熟」より早い段階で収穫されるのが一般的。イベントは「市場には出回らない旬を極めた農家直送の味」を楽しんでもらおうと企画された。

会場に並ぶのは、同地域の果樹農家5軒が栽培した、みはや紅みかん▽不知火▽今村温州みかん▽はるか▽ぽんかん−の5品種。5〜7個のネット入りを1500〜2800円で販売する。

この5品種のうち好きな1個を選んでジュースを作る「みかん搾り体験」は500円。ジュースやジュレなどの加工品、ミカンの風味をきかせた弁当といったユニークな料理も並ぶ。

イベントは28日まで。企画に関わった「かしま自然農園株式会社」（鹿島市）の奥正好社長（40）は「ミカンは味を最優先に厳選している。産地とつながる新しい食べ方を提案することで、後継者不足が進む中山間地支援などにもつながれば」と話した。和多屋別荘＝0954（42）0210。（糸山信）