小学生年代のサッカー日本一を決める「JFA第49回全日本U−12（12歳以下）サッカー選手権大会」に出場したサガン鳥栖U−12の選手らが3日、佐賀県鳥栖市役所を訪れ、向門慶人市長に悲願の初優勝を報告した。昨年12月に鹿児島市であった大会には、都道府県代表と前回優勝チームの48チームが出場。決勝でソレッソ熊本をPK戦の末に退け、日本一に輝いた。

14年連続16回目の出場を果たした鳥栖は、12グループに分かれて4チームが総当たりで戦う1次ラウンドを、2勝1分けのグループ1位で通過した。勝ち抜き戦の決勝ラウンドでは、ヴァンフォーレ甲府U−12、ヴィッセル神戸U−12、FCトリアネーロ町田を下して決勝に進出した。

ソレッソ熊本との決勝は延長に及んだが、0−0のままPK戦に突入。最後は3−2で試合を決めた。荒木亮次監督によると、前回大会もPKで勝ち上がって準決勝に進んでおり、その経験を踏まえて「どこのチームよりPKの練習をして大会に臨んだ」という。

市役所には「WE ARE CHAMPION」と書かれた特製Tシャツ姿の選手15人のほか、荒木監督、サガン鳥栖を運営するサガン・ドリームスの小柳智之社長が訪れ、向門市長と面会した。

網代時生主将＝福岡県宇美町＝は「みんなで力を合わせて戦うことができた。中学に上がっても、もっと上を目指して頑張る」と先を見据えた。向門市長は初の全国制覇をたたえ「トップチームでプレーするのを楽しみに待っている。日本一になったという誇りを胸に、これからも頑張ってほしい」と激励した。

報道陣の取材に応じた荒木監督は「大会期間中、選手たちがさらに大きく成長してくれた」と振り返り、先制されても動じることなく冷静なプレーで取り返す力が決勝進出につながったと分析。「日本一はゴールではない。日本一を取った自信を次のカテゴリーで生かしてほしい」と選手を鼓舞した。

PK戦で相手のキックをセーブし、初優勝に大きく貢献した鳥栖市立麓小5年のGK秋吉駿佑選手は「絶対に止めてやるという気持ちで臨んだ。将来はサガン鳥栖で活躍して海外に羽ばたける選手になりたい」と語った。（前田絵）