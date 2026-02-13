かつて「肥前国」だった佐賀、長崎両県の歴史を地図や資料などでたどる企画展「肥前国から世界へ 佐賀と長崎のあゆみ」が、北九州市小倉北区のゼンリンミュージアムで開かれている。

長崎での海外交易の様子を描いた絵図など27点を展示。1736年にフランスで作られた「長崎図」は、オランダ商館医ケンペルが持ち帰った地図を参考に、江戸幕府の出島周辺の警備体制などが記してある。

江戸後期の「長崎港警備図」は、1804年にロシアのレザノフが通商を求めて長崎に入港した様子を描いている。船の家紋などから、佐賀藩が警備を担当していたことが分かる。1879年作製の「長崎県管内全図」には、佐賀が長崎県の一部として記載されている。廃藩置県後、士族の勢力を抑えるために明治政府が長崎県に編入した際の地図という。

ミュージアムの城戸一貴学芸員は「佐賀と長崎が一つの国として歩んできた歴史と、それぞれのまちの魅力を再発見してほしい」と来場を呼びかけている。

5月10日まで。入館料は1500円（保護者同伴の小学生以下は無料）。開館時間は午前10時〜午後5時で月曜休館（祝日の場合は翌平日）。同ミュージアム＝093（592）9082。

（吉田修平）