ソフトバンクのドラフト5位ルーキー、高橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が、14日からの第4クールで正式にA組（1軍）に昇格する。第3クール最終日の12日に通達されて「1軍に残れるなら（守備は）どこでもやりたい」と口にした。

守備は三塁が本職ながら、第2クールから首脳陣の指示で経験がなかった二塁にも挑戦している。一塁や三塁には山川や中村晃、栗原ら主力級がずらりと並ぶためで、小久保監督は「少しでも1軍で可能性があるところをさせた方がいい」と説明する。

高橋は12日の1カ所打撃でも二塁の守備位置に入った。若手だった1995年に二塁でゴールデングラブ賞を獲得した経験がある小久保監督も「初めてとは思えない動きができている。『可能性がある』というのが今の評価」と目を細めた。

身長186センチの体格を生かしたパワフルな打撃が売り物で、B組（2軍）からA組に参加した第3クールのライブBP（実戦形式の打撃練習）では2日続けて長打を放った。さらに複数ポジションを守れれば、A組生き残りのための大きな武器になる。

目標の開幕1軍へまずは一歩前進した。高橋は「（A組に）合流したことを手放さないように。次のクールからも頑張りたい」と誓う。小久保監督も認める「可能性」を伸ばし続ければ、超大型二塁手の誕生もありそうだ。 （鬼塚淳乃介）