宿場町の風情を残す街並みを、竹と和傘を使った温かな光のオブジェで彩るイベント「山鹿灯籠浪漫（ろまん）・百華百彩（ひゃっかひゃくさい）」が、熊本県山鹿市中心部の旧豊前街道沿い一帯で始まった。28日まで毎週金・土曜日に点灯される。

地元商店街や山鹿温泉観光協会などの実行委員会が主催し、24回目。竹筒にろうそくを入れた竹灯（あか）り約5千本と、色とりどりの和傘をライトアップした傘灯り約300本が、約400メートルの街道沿いに飾られる。午後6時ごろから実行委とボランティアが点火し、午後10時まで点灯する。主なスポットは、八千代座とさくら湯の周辺、金剛乗寺境内、湯の端公園など。

八千代座での山鹿灯籠踊りと山鹿太鼓の共演をはじめ、周辺の施設や広場では音楽ライブや屋台、物産市なども楽しめる。

孫を連れて10年ぶりに訪れたという北九州市の会社員、谷上陽子さん（58）は「規模が大きくなっていてびっくりしました。皆で満喫しました」と話した。

実行委は点灯ボランティアを募集している。山鹿温泉観光協会＝0968（43）2952。

（宮上良二）