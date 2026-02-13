女優・白石麻衣（33）が12日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）に出演。人気芸人のゲーム実況しているYouTubeが更新されたら必ず見ることを明かした。

この日は出演者たちが自身の休日の過ごし方をフリップに書いて紹介。白石は夜中1時から7時まで「睡眠」など、休日の時間割を伝えた。

その中で午後9時から夜中0時までの3時間は「ゲーム、狩野英孝さんのYouTube、台本覚える、映画、アニメ」と書いていた。これにゴチメンバーのお笑いコンビ「霜降り明星」せいやが「狩野英孝さん」、ゲスト出演したお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏も「英孝ちゃん?」と気になった。

白石は「狩野英孝さんのゲーム実況が大好きで!何かアップされたら必ず見てます。おもしろいんですよ」と明かした。せいやは「うれしいやろな。狩野さん」とうらやましがり「やってますけどね。津田さんとか僕も…ゲーム配信」とがっくり。

白石から「せいやさんのは最近ちょっとだけ夜寝る前に見ました」と伝えられて「よっしゃ!ありがとう」と喜んだせいや。これには津田が「津田もやってるんですけど…」とショック。白石は「津田さんのはまだ見れてないので…追います」と返したが、津田は「…はい」とぶっきらぼうに返事していじけていた。