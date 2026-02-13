◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 スノーボード 女子ハーフパイプ決勝（2026年2月12日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、五輪初出場の清水さら（16＝TOKIOインカラミ）は4位で惜しくもメダルを獲得した。16歳92日の高校1年生で、メダルを獲得すれば、17歳100日で22年北京大会スノーボード女子ビッグエアで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）の冬季五輪日本女子最年少記録を更新していた。

前日11日の予選はプレッシャーのかかる1番滑走。試技1回目は初歩的ミスで22位と出遅れたが、2回目に高い飛び出しからフロントサイド900、バックサイド900と次々に決め、2位に浮上して通過した。決勝でも1回目に、日本女子唯一の大技フロントサイドダブルコーク（DC）1080をメークできず8位。2回目も転倒して10位に下げたが、最終3回目でフロントサイドDC1080などフルメークして84.00点をマーク。4位まで上げたものの、85.00点で銅メダルの小野光希（21＝バートン）には1点届かなかった。

清水はテレビインタビューで大技について聞かれ「それは良かったんですけど、やっぱり着地が奇麗にできなかったから、そこを減点されたのかなって思うのと、あともうちょっと奇麗に決められてたと思うので、そこが悔しいかなと思います」と冷静に振り返った。3回目のランに関しては「3コケだけは絶対にしないようにって思って、予選の時もですけど、絶対出すっていう気持ちで挑みました」と意地を強調した。

昨季、W杯出場が可能となる15歳になり、デビュー2大会目で初優勝を遂げて五輪代表候補に名乗りを上げた。だが、初めての五輪は結果も含めて満足いかなかった様子。「自分のランが決めれて良かったんですけど、やっぱり4位ですごい悔しいっていう気持ちが一番大きいです」と本音を口にした。