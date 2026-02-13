フィギュアスケート団体で表彰台の影響でスケート靴のエッジの刃がこぼれる事案が発生。アイスダンスでは対応がされていました。

団体で2大会連続銀メダルを獲得した日本。表彰台に上がり笑顔で銀メダルを受け取るも、その後選手らが、エッジの刃こぼれを訴えました。日本スケート連盟の竹内強化本部長は、ISU(国際スケート連盟)に報告し、JOC(日本オリンピック委員会)を通じて組織委員会に抗議を行いました。

竹内強化本部長によると「表彰台の上面がラバーなどによりブレードを保護する形になっておらず、石を切り出しザラザラとしたアスファルトのような状態となっていた」といいます。

鍵山優真選手は男子シングルショートプログラムの前日練習の際に「すぐに対応してくださって、研磨してくださってなんとか間に合うことができました。オリンピックという舞台でいろんな環境が整っている素晴らしさを感じました」とエッジに問題ないことを報告しています。

そして、現地11日にアイスダンスのフリーダンスが行われ金・銀・銅が確定。表彰式が行われると、以前はグレーだった表彰台の表面が紺色に変わり、対策が行われたことがわかりました。