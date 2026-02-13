NY原油先物3月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.84（-1.79 -2.77%）



ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が２０２６年の需要見通しを従来の前年比・日量９３万バレル増から同８５万バレル増へ下方修正したことが重し。今年、ＩＥＡは日量３７０万バレル規模の供給過剰が発生すると見通している。この見通しに基づくと、コロナが世界的に大流行した当時のように、石油在庫は大幅に積み上がる公算。



時間外取引で３月限はしっかりと推移した後、売りが優勢となった。通常取引開始後は下げが加速し、６２．３９ドルまで一段安となった。



