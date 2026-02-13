ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は下げ渋ってはいるものの、１５２円台での推移となっている。ドル円はボラティリティの高い相場展開が続いているが、本日も値幅を伴って上下動した。本日の上下のレンジは１円５０銭程度。



東京時間に１５２円台前半まで下落していたが、その後は１５３円台後半まで買い戻されていた。ただ、ＮＹ時間に入って再び下値模索の展開となり、１５２円台に下落する展開。



下値では衆院選後の円買い戻しが一服と見た投機筋が買いを入れていたようだ。高市首相の選挙での圧勝後に進んだ円高も一巡しつつあるとの指摘も出ていた。



１５２円台前半の安値水準は、数週間前に報じられた日米のレートチェック直後の安値とほぼ一致している。その水準は、米国や日本から大きなファンダメンタルズの変化がない限り、短期的に下値メドとして機能する可能性があるとも指摘も出ている。ただし、１５５円台回復の前に１５０円を試しに行くとの見方も根強い。



トランプ政権がドル安を志向している節があることもその背景にある。前日に米雇用統計でＦＲＢの利下げ期待は後退したにもかかわず、ドルが売られたことからも、ドルを積極的に買い上げる意欲は乏しい状況。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

