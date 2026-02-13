【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（2月7日週）22:30

結果 22.7万人

予想 22.3万人 前回 23.2万人（23.1万人から修正）



＊米中古住宅販売件数（年率）（1月）0:00

結果 391万件

予想 415万件 前回 427万件（435万件から修正）



【発言・ニュース】

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.750％（WI：4.771％）

応札倍率 2.66倍（前回：2.42倍）



＊トランプ大統領

トランプ政権で国境管理・移民排除を統括するホーマン氏は１２日、ミネソタ州での大規模な不法滞在者取り締まりを終了することに大統領が同意したと述べた。連邦当局の作戦は米国市民２人の射殺によって全米に衝撃と反発をもたらし、大きく後退することになった。



＊ＰａｙＰａｙ、米ナスダックへ上場申請

スマートフォン決済国内最大手のＰａｙＰａｙが、米ナスダック市場への上場を申請した。親会社のソフトバンクＧが持つ株式など、全体の１０％程度を売り出す方向で調整しているとも伝わっている。

