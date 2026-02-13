◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは２戦目で同８位のデンマークと対戦し、延長の末に７−１０で敗れ、開幕戦のスウェーデンに続く敗戦で、通算０勝２敗となった。次戦は日本時間１４日に、同１位のスイスと対戦する。

お互いに初勝利がかかる２戦目。緊張からか、ともにミスを連発した。前半は開幕戦のスウェーデンに敗れた悪い流れから、フォルティウスが後手に回った。第６Ｅを終わって３−６の３点差。しかし、相手のミスにも助けられ、第８Ｅを終わって６−６の同点に追いついた。

第９Ｅは、相手が有利な後攻。フォルティウスは、相手に１点を取らし、最終エンドの第１０Ｅに有利な後攻で複数得点で逆転する作戦に出た。その計画通り、１点を取らせることに成功し、６−７で最終Ｅに。しかし、相手のミスがあったにも関わらず、有利な後攻で１点しか奪えず、７−７の同点で延長に入った。

延長は、相手が有利な後攻。フォルティウスは、少しでも自らの石を円形のハウス内にため、それを守る石を置くが、それを相手がはじき出す展開となった。最後は、相手が３点を奪い力尽きた。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦となっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。