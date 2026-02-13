◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート・ショートトラック（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子５００メートル準々決勝が行われ、２０歳の金井莉佳（日大）は敗退した。４３秒１７８で１組３着。３着の上位２人の通過を待ったが、わずかに準決勝進出には届かなかった。五輪初戦を終え「想像していた以上にスタートからハイスピードで、驚いてしまった。バランスを崩してしまう部分もあったが、自己ベストも出て、本当に良い経験のできたレース」と明るい表情で振り返った。

大外のコースからスタートし、５番手を滑る展開に。ゴールしたのは４番手だったが、中国選手の失格により、組３着でフィニッシュ。準決勝進出には届かなかったが、同種目五輪２連覇中だったアリアナ・フォンタナ（イタリア）と同走し、「ワールドツアーでは予選も上がれるか分からないぐらいだったので、一緒に滑ることはほとんどなかった。今回初めて経験して、これがトップレベルのスピードなんだなと改めて実感した」と充実した表情を見せた。

個人種目はこれで終了したが、女子３０００メートルリレーを残す。今季ワールドツアーでは２度銅メダルを獲得し、今大会もメダル獲得に期待がかかっている。「スピードでもカバーしつつ、周りの状況もしっかり見たい。自分の走順の役目をしっかりと確認して、皆さんのサポートをしたい」と持ち味の加速力を生かし、日本女子初のメダル獲得を目指す。