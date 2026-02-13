°¦»Ò¤µ¤Þ¡È³û¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Î¿¼¤¤°ÕÌ£¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤â¡Ä¡ÖÅ·¹Ä²È¡×¤È¡Ö³û¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë±ï¤È¤Ï
¡¡Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¢·ÉµÜ°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯12·î17Æü¡¢ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¤Îºë¶Ì³û¾ì¤Ë³Æ¹ñ¤ÎÃóÆüÂç»ÈÉ×ºÊ¤é³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î³ûÎÄÂÎ¸³¤Î°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¡¢³ûÎÁÍý¤Ç²¹¤«¤¯¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝ¿ÆÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³û¾ìÀÜÂÔ¤Ï¡¢¹ÄÂ²Êý¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ºë¶Ì³û¾ì¤ÈÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¿·ÉÍ³û¾ì¤ÇËèÅß¡¢11·î·î15Æü¤«¤é2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë8²óÄøÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¤Û¤«¤Ë»°³ÞµÜ²È¤Î´²¿Î¤µ¤Þ¡Ê2012Ç¯»àµî¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬11·î26Æü¤Ë¿·ÉÍ³û¾ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±ÈÞ¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï12·î3Æü¤Ëºë¶Ì³û¾ì¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Î¼¡½÷¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±10Æü¤Ë¿·ÉÍ³û¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç»È¤é¤ò¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸Å¼°³ûÎÄ¤È³ûÎÁÍý¤¬ËÂ¤°¹Ä¼¼³°¸ò¤Î¾ì¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î³û¾ì¤À¡£¥¡¼¤È¤Ê¤ë³û¤ÈÅ·¹Ä²È¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿7Ëç¡ÛÅö»þ8ºÐ¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡×¤È»ÒÇ¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢Æýµí¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¡×¤Î½À¤é¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ä¡ÈÆ°Êª°¦¡É¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ·¹Ä¤´°ì²È
Á´¹ñ¤Ë¤ï¤º¤«6¥«½ê
¡¡µÜÆâÄ£¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÎ¾³û¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÎÄ½Æ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÌîÀ¸¤Î³û¤òÊá³Í¤¹¤ëÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¼íÎÄ¤Îµ»Ë¡¤¬ÅÁ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÎÊ¸²½ÅªÅÁÅýµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ»Ë¡¤Ï¡¢ÃÓ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÏ¤êÄ»¤Î³û¤ò¡¢»ô¤¤´·¤é¤·¤Æ¤¢¤ë¥¢¥Ò¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¶Æ³¤·¡¢¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Î¹ÂÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¾å¤ÇÈô¤ÓÎ©¤Ä½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÃîÊá¤êÌÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öºµ¼êÌÖ¡Ê¤µ¤Ç¤¢¤ß¡Ë¡×¤ÇÊá¤é¤¨¤ë¡£ÃÓ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¿¿³û¤ä¾®³û¡¢ÈøÄ¹³û¡¢ÓÜ¹¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤í¡Ë³û¤Ê¤É¡¢½½¿ô¼ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤ÏÎÁÍý¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô°é¤µ¤ì¤¿³û¤ÎÆù¡£Êá³Í¤µ¤ì¤¿³û¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝ¸î¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Î¤¿¤á¡¢ÉÊ¼ï¤äÀÊÌ¤òµÏ¿¤·¡¢µÓ¤ËÉ¸¼±¤ò¤Ä¤±¤ÆºÆ¤ÓÌî¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ä¼¼¤¬³°¸ò»ÈÀáÃÄ¤ò³ûÎÄ¤Ë¾·¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤¬³û¾ì¤ÎÀßÃÖ¤òÌ¿¤¸¤¿¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÉÍÎ¥µÜ¡Ê¸½¡¦ÉÍÎ¥µÜ²¸»òÄí±à¡£Åö»þ¤ÏµÜÆâ¾Ê¤¬½ê´É¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ûÎÄ¤¬ºÇ½é¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³û¾ì¤È´§¤·¤¿³û¤ÎÎÄ¾ì¤Ç¸½Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¿·ÉÍ³û¾ì¤Èºë¶Ì³û¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Æ±²¸»òÄí±à¤Ë¤¢¤ë¹®¿½Æ²³û¾ì¤È¿·Á¬ºÂ³û¾ì¤Î¤ß¡£¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î·ªÎÓ¸ø±à¤È¡¢°¦É²¸©±§ÏÂÅç»Ô¤ÎÅ·¼Ï±à¤Ë¤Ï³û¾ì¤Î°ä¹½¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Þ¤á¤Æ¤â¤ï¤º¤«6¥«½ê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë³ûÎÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÜÆâÄ£¤¬´ÉÍý¤¹¤ë2¥«½ê¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ªÎÓ¸ø±à¤Ë»Ä¤ë¡Ö³û°ú¤ËÙ¡×¤ÏµÜÆâÄ£¤Î³û¾ì¤Ë¤â¤¢¤ë¹ÂÃÏ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë·²³ûÃÓ¤ÎÅìÃ¼¤«¤éÆî¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë°ä¹½¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¸ø±à¤ÏÆîÄí¤ÈËÌÄí¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÆîÄí¤Ïµì¹â¾¾ÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿Íê½Å¤é¤¬½¤ÃÛ¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ÊÌÅ¡¤ò°Ï¤à¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÃÓÀô²óÍ·¼°¤ÎÄí±à¤À¡£ËÌÄí¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï³û¾ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¾ÍÎÉ÷Äí±à¤Ë²þ½¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£³û¾ì¤ÎÃÓ¤Ï´û¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êËä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿³û¾ì¤Ç¤Ï¡¢·±Îý¤µ¤ì¤¿Âë¤äÈ»¤òÂë¾¢¤¬Êü¤Ã¤Æ³û¤òÊá³Í¤¹¤ëÂë¼í¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ïºµ¼êÌÖ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤à¤·¤íÂë¼í¤ÎÊý¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÆÁÀî¾·³²È¤äÂçÌ¾²È¤ËÂå¡¹ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê³û¾ì¤ÎÊ¸²½¤ÏÌÀ¼£Å·¹Ä¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤ÏÅ·¹Ä²È¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ä¼¼¤È³û¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¯¤È¡¢É¬¤º¹Ô¤¤Ä¤¯¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ÎÊ¼¸Ë¸©²ÃÀ¾»Ô¤À¡£²ÃÀ¾»Ô¤Ë¤Ï³ûÃ«¡Ê¤«¤â¤À¤Ë¡Ë¤ÈÆó¥±ºä¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬»Ä¤ë¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÂè15Âå±þ¿ÀÅ·¹Ä¤¬¼íÎÄ¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢½¾¼Ô¤Ë¡ÖÌð¤ò¼Í¤è¡×¤ÈÌ¿¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢2±©¤Î³û¤ËÌ¿Ãæ¤·¡¢³û¤¬Íî¤Á¤¿¾ì½ê¡£Íî¤Á¤¿³û¤òÄ´Íý¤·¡¢¼ÑÊª¤Ë¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¸å¤Ë¡Ö¼Ñºä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¼Ô¤Î¡ÖÆó¥±ºä¡×¤ËÅ¾¤¸¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤Î¡ØÇÅËá¹ñÉ÷ÅÚµ¡Ù¤Ëµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤ëºÇ½é¤Î³ûÎÁÍý¤Ï¤³¤Î¼ÑÊª¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ó¤À¡Öæ½¡Ê¤¢¤Ä¤â¤Î¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¤¤½Á¤¬³û½Á¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤À¡£
Å·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¤âÄ´Íý
¡¡³ûÎÁÍý¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½îÌ±¤Î´Ö¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃæ´ü¤Ë¤Ï¹âµé¤Ê³ûÆé¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿³û¤È¥¢¥Ò¥ë¤ò¸òÇÛ¤·¤¿¹ç³û¤ò»È¤Ã¤¿³ûÆîÈÚ¤¬½îÌ±¤ÎÅß¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿³û¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¸Å¼°³ûÎÄ¤Îµ»Ë¡¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿ÌÀ¼£Å·¹Ä¤¬¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿Ãë¿©²ñ¤Ç¿©¤·¤ÆÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë³ûÎÁÍý¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£³ûÆù¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤À¡£
¡¡TBS¤Î³«¶É60¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿½©»³ÆÁÂ¢»á¤Ï¤³¤ÎÅÁ¾µ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«¥ì¡¼¤òµÜÃæÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×¤Ï¡¢µÜÆâ¾ÊÂçÁ·ÎÀ¡Ê¸½¡¦µÜÆâÄ£ÂçÁ·²Ý¡Ë¤ÇÎÁÍýÄ¹¤ËÅö¤¿¤ë¿ß»ÊÄ¹¤òÌ³¤á¤¿½©»³»á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£ºòÇ¯Êë¤ì¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤¬1980Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢93Ç¯¤Ë¤â¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤Î¹âÅèÀ¯¿¤µ¤ó¼ç±é¤Ë¤è¤ë¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µìÉú¸«µÜÅ¡¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÀï¸å¡¢·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥È¥¥¡¼¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥óÅìµþ¡×¤Ï¡¢¥»¡¼¥ÌÀî¤Î¤Û¤È¤ê¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢¡Ö¶ä¤ÎÅã¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥È¥¥¡¼¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¡×Í£°ì¤Î»ÙÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾Êª¤Ï³ûÎÁÍý¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Ë¿©¤·¡¢ÂçÊÑµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ÎÈëÏÃ¤â»Ä¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿³û¤È¹Ä¼¼¤Î¿¼¤¤±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï³û¾ì¤¬Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤í¤¦¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹ÄÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤È1992Ç¯8·î16Æü¡¢³°Ì³¾Ê¤«¤é¤Îºß³°¸¦½¤Î±³Ø¤Ç±Ñ¹ñ¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¥Ù¡¼¥ê¥ª¡¼¥ë¥³¥ì¥Ã¥¸¤Ç³Ø¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ë
¡¡ºÆ²ñ¾ì½ê¤¬¤´¼«¿È¤ÎÉã¡¦¾®ÏÂÅÄ×ñ»á¤Î³°Ì³¾Ê»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ëÌøÃ«¸¬²ð¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±Âð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÆ£¿¹¾¼°ìµÜÆâÄ£Ä¹´±¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿ÌøÃ«»á¤¬¡¢¹Äµï¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¸ÞÈÖÄ®¤Î¼«Âð¤ò¡Ö°©À¥¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¶á¶·¤òÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢¿ÍÌÜ¤ËÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¿·ÉÍ³û¾ì¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æºß°ÌÃæ¤Î¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¹ñÂÎ¡Ê¸½¡¦¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Î³«²ñ¼°½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á»³·Á¸©¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿10·î3Æü¤ÎÄ«¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤ªÇ¦¤Ó¤Ç³û¾ì¤òË¬¤ì¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÈÃë¿©¤òÀÝ¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¡£³°¸ò´±¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï½Ï¹Í¤ÎËö¡¢12·î12Æü¤Ë¤´·ëº§¤ò·è°Õ¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆ±25Æü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¤È¤â¤Ë¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È¸æ½ê¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æº§Ìó¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¡Ê¤¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤À¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2023Ç¯5·î30Æü¤ÎÌë¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÂ¨°Ì5Ç¯¤È·ëº§30Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¹âÅç²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤Î²ñ¾ì¤ò¡¢¤´°ì²È3¿Í¤Ç¤´Ë¬Ìä¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤°ïÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î³û¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯2·î14Æü¤Î¤³¤È¡£¿·ÉÍ³û¾ì¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ú¥¢¡×¤Ç¸øÌ³¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥á¥¥·¥³¤Ê¤É¡¢16¥«¹ñ¤ÎÂç»È¤é°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤´É×ÉØ¤Î±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡£É×ÉØ±ßËþ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë³û¤À¤¬¡¢¥é¥ª¥¹¤Ø¤Î³°Í·¤È³û¾ìÀÜÂÔ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¹Ä¼¼³°¸ò¤òËÜ³Ê²½¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤ò¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ä«²âÊÝ¿Í¡Ê¤¢¤µ¤«¡¦¤ä¤¹¤Ò¤È¡Ë
¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¼ç¤Ë»æÇÞÂÎ¤Ç¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Îµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
