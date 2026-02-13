■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ デンマークー日本 （日本時間13日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

カーリング女子の予選リーグが行われ、世界ランク5位の女子日本代表は同8位のデンマークに延長戦の末、7ー10で破れ連敗。大会通算0勝2敗となった。

日本、デンマーク両チームともに初戦を落として迎えた第2戦。第1エンド、先攻の女子日本代表（フォルティウスのチームランキングは9位）は同8位のデンマーク（チームデュポンは11位）にプレッシャーをかけ1点をスチールした。スキップの吉村紗也香（34）は誤って相手のストーンを投げようとする場面があったが、寸前で「ちょっと待って」と、自身の間違いに気づき、その冷静な判断力を見せた。

続く第2エンドで2点を奪われ逆転された日本は、後攻の第3エンド。相手のガードストーンが3つあり、ナンバーワンストーンも相手が握る厳しい状況でスチールを許し、1−3となった。さらに後攻の第4エンドもデンマークにプレッシャーをかけられ、ショットが乱れてミスが出てしまい、連続でスチールを許した。第5エンドは相手のストーンを弾きだし、中央にストーンを残して2点を奪い、3−4とし、1点差で前半を折り返した。

後半最初の第6エンドでさらに2点を追加された日本は、第7エンドで吉村がダブルテイクアウトを成功させ2得点。先攻の第8エンドでは試合を有利に進めてスチール、ついに同点に追いついた。第9エンドはデンマークに1点をとらせる形で第10エンドへ。1点ビハインドで得点に有利な後攻の日本だったが、デンマークとのナンバーワンストーンをめぐる攻防で1点を奪いエキストラエンドへ突入。最後は後攻のデンマークに得点が入り試合終了となった。



試合後、スキップの吉村は「後半は何とか粘りながら、最終エンドもいいスコアで迎えることができたので、1試合目よりかは良い形はできてきてるんじゃないかなっていうふうに思います」と振り返った。次戦、優勝候補のスイスとの対戦に向け「明日は試合ないですけれども明後日に向けてまた調整していけたらなというふうに思っています」と笑顔を見せた。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームが準決勝に進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

◆試合結果

デンマーク 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 3 10

日本 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 7

【女子日本代表の日程】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本ースイス

15日（日）日本ーアメリカ

15日（日）日本ー韓国

17日（火）日本ーカナダ

17日（火）日本ーイタリア

19日（木）日本ーイギリス

19日（木）日本ー中国

決勝トーナメント

20日 準決勝（2試合）

21日 3位決定戦

22日 決勝