「春巻きの具材、好きなのは？」＜回答数15,460票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第439回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「春巻きの具材、好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「春巻きの具材、好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚ひき肉とキャベツの春巻き 節約おかずレシピ
【材料】（2人分）
豚ひき肉 200g
キャベツ 1/8個
白ネギ 1本
春雨 30g
サラダ油 大さじ 1
<調味料>
酒 大さじ 2
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
しょうゆ 大さじ 1
オイスターソース 大さじ 1.5
水 大さじ 2
ゴマ油 大さじ 1
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1
水 大さじ 1.5
春巻きの皮 10枚
<のり>
小麦粉 小さじ 1
水 小さじ 1
揚げ油 適量
練りからし 適量
酢 適量
パクチー（香菜） 適量
【下準備】
1、キャベツは軸を削ぎ切りにし、葉をザク切りにする。白ネギは斜め薄切りにする。春雨はかためにゆでてザルに上げ、食べやすい長さに切る。
2、＜調味料＞、＜水溶き片栗＞、＜のり＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油、キャベツ、白ネギを入れて強めの中火で炒める。しんなりしてきたら豚ひき肉を加えて炒め合わせる。
2、＜調味料＞を加えて火を弱め、フライパンに蓋をして5分蒸し煮にする。
3、春雨を加えて火を強め、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、強めのトロミがついたらバットに広げて完全に冷ます。
冷ます時間は調理時間に含みません。
4、春巻きの皮の手前側に(3)の1/10量を横長にのせ、ひと巻きして左右を内側へ折り、さらに巻いて巻き終わりを＜のり＞で留める。
春巻きの皮はザラザラしている面を上にしてください。
5、食べる分だけ170℃に予熱した揚げ油で色よく揚げ、油をきって器に盛り、パクチー(香菜)を飾る。お好みで練りからし、酢でいただく。
残った分は揚げずに1本ずつラップで包んで冷蔵保存し、再び食べる時は凍ったまま160℃に予熱した揚げ油でゆっくり揚げてください。
(E・レシピ編集部)
