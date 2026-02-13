株式投資で資産を増やし続ける人たちは、「株の売買タイミング」をどう見極めているのでしょうか？「株価チャートのクイズに答えるだけで株のセンスが身につく」―そんなユニークなスタイルで人気を集めているのが『株トレ──世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ローソク足で相場の強弱を読み解く

「利益が出ると、すぐに売りたくなる。でも、損が出ると『いつか戻るはず』と握りしめてしまう……」

もし、あなたに心当たりがあるなら、株で損が拡大していく「負の連鎖」にはまっているかもしれません。

窪田さんは、本書の中で次のように指摘しています。

「『利確は早く、損切りは遅い』のが個人投資家、初心者の悪いクセです」（『株トレ』より）

資産を増やすためには、「損小利大のトレード」が理想的ですが、多くの個人投資家は、その逆のトレードをしてしまいます。感情に引きずられることで、損な行動を重ねてしまうのです。

急落後のリバウンドをどう見る？

では、具体的なチャートを見ながら、どのように判断すればいいのか、考えていきましょう。

次のA社の日足チャートを見てください。

2,500〜2,600円のボックス圏で推移していたA社の株価が、ある日突然、急落しました。

その後、急反発した局面です。

この動きを見て、あなたはどう考えるでしょうか。

「急落したけれど、リバウンドしてきた。いずれ元の2,500円台まで戻るのではないか。ここで売ると損失が確定してしまうし、もう少し様子を見よう」

多くの個人投資家は、こうした心理に陥りがちです。しかし、窪田さんはこの場面を「売り」だと断言します。

下落の勢いを打ち消すには不十分な反発

A社は、それまで値動きの乏しい状態が続いていたところから、いきなり大陰線をつけて急落しました。

下落率は1日で約15％。通常の値動きとは言いにくく、何らかの悪材料が出たのでしょう。

さらに注目したいのは、その後のローソク足です。

大陰線を完全に打ち消すような、より長い大陽線がすぐに出ない限り、下落のモメンタムは消えていないと窪田さんは指摘します。

このチャートを見ると、暴落の翌日に出た大陽線は、前日の大陰線よりも短く、A社の下落モメンタムを十分に打ち消しているとは言えません。

さらにその翌日には、「上ヒゲつき陰線」が出現しています。これは、反発が一服し、株価の動きがいったん落ち着く可能性を示唆する形です。

こうした点を踏まえ、窪田さんは、目先の値動きについて次のようなレンジを想定できるので、このチャートは「売り」だと言います。

損小利大。言葉にするとシンプルですが、実際の売買ではなかなか思い通りにいかないものです。

損切りができないのは、自分の判断ミスを認めたくないという心理が働くから。早すぎる利確をしてしまうのは、せっかくの含み益が消える不安に耐えられないからでしょう。

だからこそ、感情に流されず、チャートに従って売買するトレーニングを何度も繰り返すことが大切なのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）