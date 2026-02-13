映画『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日に公開されることを記念して、前作の『ウィキッド ふたりの魔女』が3月6日21時より日本テレビ系『金曜ロードショー』で放送されることが決定した。

参考：『ウィキッド ふたりの魔女』“やさしいギャル”を演じ切ったアリアナ・グランデに拍手！

本作は、今から126年前の1900年に出版され、世界中で愛され続けているライマン・フランク・ボームの児童文学『オズの魔法使い』のサイドストーリーとして 1995年に出版された小説『ウィキッド 誰も知らない、もう一つのオズの物語』を原作に、ロングランの大ヒットを記録しているミュージカル劇を実写映画化したもの。『オズの魔法使い』に登場する西の悪い魔女・エルファバと善い魔女・グリンダの知られざる友情を描いたミュージカルファンタジー映画だ。

西の悪い魔女・エルファバ役を『ハリエット』でアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞の2部門にノミネートされたシンシア・エリヴォ、善い魔女・グリンダ役をグラミー賞を3度受賞している世界的ポップスターのアリアナ・グランデがそれぞれ演じた。監督は『クレイジー・リッチ！』のジョン・M・チュウが務め、製作は『ラ・ラ・ランド』のマーク・プラットと舞台『ウィキッド』に携わったデヴィッド・ストーンが担当した。

日本では2025年3月に公開された本作。第97回アカデミー賞では衣装デザイン賞と美術賞の2部門を受賞し、全世界で7億5600万ドル（約1150億円）の興行収入を記録した。また、日本時間2月2日に発表された2026年グラミー賞では、エリヴォとグランデが本作の楽曲「ディファイング・グラヴィティ」でベスト・ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞を受賞している。

日本語吹き替えでは、エルファバ役を高畑充希、グリンダ役を清水美依紗が担当。そして、自由気ままでハンサムな王子フィエロ役で海宝直人、言葉を話すヤギのディラモンド教授役で山寺宏一、オズの魔法使い役で大塚芳忠らが出演している。

放送時にリモコンで副音声に切り替えれば字幕も選択でき、原音の歌も聞くことができる。

◼️放送情報『ウィキッド ふたりの魔女』日本テレビ系にて、3月6日（金）21:00～23:54放送※地上波初放送出演（日本語吹き替え）：シンシア・エリヴォ（高畑充希）、アリアナ・グランデ（清水美依紗）、ジョナサン・ベイリー（海宝直人）、イーサン・スレイター（入野自由）、ボーウェン・ヤン（kemio）、ピーター・ディンクレイジ（山寺宏一）、ミシェル・ヨー（塩田朋子）原作：ミュージカル劇『ウィキッド』監督：ジョン・M・チュウ脚本：ウィニー・ホルツマン製作：マーク・プラット、デヴィッド・ストーン©2024 Universal Studios. All Rights Reserved.（文＝リアルサウンド編集部）