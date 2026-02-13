『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が2月21日18時30分よりテレビ朝日系で地上波初放送されることが決定した。

参考：『のび太の絵世界物語』は“ドラえもん愛”あふれる傑作だ よみがえった“藤子・F・不二雄感”

2月27日に最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が公開されることを記念して地上波初放送される2025年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』。「映画ドラえもん45周年記念作品」として制作された本作は、“絵の中の世界”が舞台。ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み、そこで出会った不思議な少女・クレアらとともに幻の宝石をめぐって時空を超えた大冒険を繰り広げる、完全オリジナルストーリーだ。

監督を務めたのは、『映画ドラえもん のび太の新・魔界大冒険 ～7人の魔法使い～』（2007年）を手がけた寺本幸代。鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンらがゲスト声優として参加したほか、あいみょんが書き下ろした主題歌「スケッチ」、挿入歌「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」が物語を盛り上げた。

ドラえもんたちは絵の中の世界、“アートリア公国”で幻の宝石の秘密を探るが、やがて公国に伝わる“世界滅亡”の伝説がよみがえってしまい、大ピンチに。はたして、のび太たちは伝説を打ち破り、世界を救うことができるのか。

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の地上波初放送では、データ放送と連動したクイズ＆プレゼント企画『QuizKnock東兄弟からの挑戦状！海底鬼岩城クイズ』を実施。新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の宣伝アンバサダーに決定したQuizKnockの“ドラえもん大好き兄弟”東問＆東言が考案したクイズを出題。正解するとポイントが加算されていき、高得点をゲットすると、「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム 複製原画 大長編ドラえもん『のび太の海底鬼岩城』」をはじめとしたプレゼントが総勢300名に当たるチャンスが獲得できる。

なお、2月21日放送当日には、全5問のうち4問のクイズを事前公開。映画放送までに答えを考えておくことが可能となる。残りの1問はオンエア内で出題されるため、番組を観ないと答えることができない。それぞれのクイズについては、『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』テレビ放送終了後にドラえもん／藤子・F・不二雄公式YouTubeチャンネルにて、東兄弟が出演する解説動画が公開される。

また、最新映画の公開を記念して、映画にちなんだ過去エピソードの無料配信も決定。『真夏の夜の大航海』『火星ピクニック』『水玉カプセルの旅』『トトライド』『ジジ島の怪魚ハンター』が、2月14日の放送終了後から3月1日まで、TVer、ABEMAにて実施される。

さらに、映画公開を記念して、「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念！ドラえもん傑作選」の放送も決定。映画の大きな要素でもある、海や冒険にちなんだエピソードが2月21日から3週連続でオンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）