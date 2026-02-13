どうしても心がついてこない日、ありませんか？

仕事や家事はできる。だけど心が追いつかない。

この連載では『メンタル養生』の著者で、京都の人気鍼灸師「すきさん」（本名：鋤柄誉啓 すきから・たかあき）が、たくさんの人の心の状態を見てきた経験と、東洋医学の知恵をもとにした、心がラクになるヒントをお伝えします。あたたかくて、ためになるメッセージはきっと心をほぐしてくれるはずです。

人と目を合わせたくないのは疲れている証拠

メンタルが疲れていると、人と目を合わせるのもしんどくなってきます。

「目は口ほどにものを言う」と言われるように、人間は目だけでもある程度のコミュニケーションが可能です。白目がはっきりして目の動きがわかりやすいのは人間の特徴だ、という説もあります。

東洋医学でも目は、体の「巡り」と心の調子が一番出やすい場所だと考えられており、だからこそ大切に扱わないといけません。

目の使い方を工夫してみよう

人と目を合わせるのが疲れるときは、

●視線を相手のまゆげの間・鼻筋・口元に少しだけずらす

●数呼吸ごとに視線を外す

●まばたきを長めにする

などの工夫をしてみましょう。

屋外ではサングラスを使うのもおすすめです。目が合っても気にならないので、「気」の消耗を防げます。普段かける習慣がない人は、最初だけ緊張するかもしれませんが、続けているうちに慣れてきますよ。

ぜひ目の使い方に注目してみてくださいね。

（本記事は、『メンタル養生』から一部抜粋・編集したものです。）