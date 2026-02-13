ご当地キャラ認知度ランキング2025！2位熊本市、1位は？

ご当地キャラクラーがすぐに思い浮かぶ？

市区町村での認知度をランキング

市区町村名を聞いたとき、特定のキャラクターが思い浮かぶことがある。ご当地キャラクターは、地域のイメージを伝える存在として、公式・非公式を問わず定着してきた。

一方で、自治体の枠を越えて受け取られたり、区別が曖昧なまま広まったりするケースも少なくない。

そこで今回は、全国の各市区町村を対象に実施された調査をもとに「ご当地キャラクターの認知度」が高い市区町村をランキング形式で紹介する。

今回紹介するランキングのベースとなるのは、全国1000の市区町村及び47都道府県の計1047地域を調査対象に、全国の消費者3万3449人の有効回答を得て集計した「地域ブランド調査2025」（※1）だ。各地域に対して、認知度や魅力度、イメージなど全90項目からなる調査を行い、今年で実施は20回目（都道府県の設問は17回目）となる。

「ご当地キャラクター認知度」は、それぞれの市区町村について「ご当地キャラクター（ゆるキャラなど）をご存じですか」という問いに対する回答をもとに算出した。

（※1）調査を行ったのはブランド総合研究所。インターネット調査であり、調査期間は、2025年6月24日〜7月9日。

早速上位のランキングを見ていこう。

