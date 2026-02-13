◇NBA Gリーグ グランドラピッズ・ゴールド 135-131 ウィンディシティ・ブルズ(日本時間12日、ナウ・アリーナ)

2WAY契約でブルズに所属する河村勇輝選手が日本時間12日、Gリーグのゴールド戦に先発出場。両チームトップの34得点16アシスト8リバウンドの活躍を見せました。

今季2度目の先発出場となった河村選手は第1クオーターから躍動。攻撃の起点となると味方の3ポイントシュートやダンクシュートを演出するなど、5本のアシストを記録。残り2分56秒では自らもジャンプショットで初得点を決めます。

3点ビハインドで迎えた第2クオーターではフリースローやレイアップシュートで得点を量産。圧巻は相手選手の頭上を通した鋭いアシストで、味方の豪快な背面アリウープダンクを演出します。この活躍がチームに勢いをもたらし、73-62とリードし前半終了。河村選手もこの時点で15得点13アシストの活躍を見せました。

後半も変わらず実力を発揮した河村勇輝選手。第3クオーターで残り1分34秒で3ポイントシュートを決めると残り35秒ではノールックパスの技ありアシストを披露します。そして残り7秒では再び3ポイントシュートを自ら沈め、111-90と21点差のリードに。しかし18点リードで始まった第4クオーターは相手が猛追。最終的にブルズは逆転を許し、131ー135で敗れました。

それでもこの試合、両チーム最長の40分間プレーした河村選手は、渡米後最多となる34得点、8リバウンド、16アシストを記録しました。3ポイント成功率も50.0％(3/6)と圧巻のパフォーマンスで観客を沸かしました。