「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）

栗毛の個性派がターフに別れを告げる。２０年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞、セントライト記念を制したバビットが京都記念でラストランを迎える。金色のたてがみを揺らしながら軽快に逃げる姿で、多くのファンを魅了し続けた競走馬生活。浜田師は「自分の競馬をして、無事に帰ってきてくれたら」と願っている。

デビュー当初はソエがつきまとったが、デビュー３戦目の未勝利戦を快勝すると、そこから破竹の４連勝。重賞初制覇となったラジオＮＩＫＫＥＩ賞では２着パンサラッサに５馬身差のＶ。派手なルックスも相まって一気に注目を集めた。「未勝利戦をいいラップで勝ったのでこれは強いかもと思いましたね。でも、ソエを持ちながらだったので、その後も綱渡り的だったことを覚えています。コロナ禍で、オーナーと口取りできなかったことだけが今でも残念です」と当時を振り返る。

その後は厩舎にとって初の牡馬クラシックとなる菊花賞（１０着）や有馬記念（１３着）にも出走。屈腱炎による長期離脱がありながらもターフを沸かせ続けた。２４年３着、２５年４着と相性のいい京都記念が引退レースとなるが、「この時期の時計がかかる京都は合っているんだと思います。気持ちはまだまだ若いですからね。ファンも多い馬ですし、最後も自分の競馬をしてくれたら」と師。９歳の名バイプレーヤーが最後の勇姿を届ける。