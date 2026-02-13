　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円安の5万6720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては919.84円安。出来高は1万3622枚だった。

　TOPIX先物期近は3857ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比25.16ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56720　　　　　-720　　　 13622
日経225mini 　　　　　　 56725　　　　　-715　　　219669
TOPIX先物 　　　　　　　　3857　　　　　-9.5　　　 21399
JPX日経400先物　　　　　 34840　　　　　-105　　　　1870
グロース指数先物　　　　　 726　　　　　　+0　　　　1224
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース