日経225先物：13日夜間取引終値＝720円安、5万6720円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比720円安の5万6720円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万7639.84円に対しては919.84円安。出来高は1万3622枚だった。
TOPIX先物期近は3857ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIX現物終値比25.16ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56720 -720 13622
日経225mini 56725 -715 219669
TOPIX先物 3857 -9.5 21399
JPX日経400先物 34840 -105 1870
グロース指数先物 726 +0 1224
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
